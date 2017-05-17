انتهاء أزمة أيمن حفني وإيناسيو

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شهدت الساعات الماضية، انتهاء الأزمة بين أيمن حفني، لاعب فريق الزمالك، والبرتغالي أجستو إيناسيو المدير الفني، بعدما تم عقد جلسة لتصفية الأجواء بينهما.

وكان المدير الفني للزمالك، أبدى غضبه من الشائعات التي ترددت عن تمرد اللاعب بعد استبعاده من لقاء كابس الزيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا.

وعلمت «التحرير» أن المدير إيناسيو تأكد من أن اللاعب لا يتمارض، وقدم تقريرًا طبيًا، يثبت أشاعته بارتشاح في العضلة الضامة ابعدته عن التدريبات الماضية.

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وتم الاتفاق على أن يخضع اللاعب للتأهيل سعيا لتواجده في لقاء الفريق أمام أهلي طرابلس الليبي في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى، على ضيفه كابس يونايتد، بهدفين دون رد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.