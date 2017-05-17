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«إيناسيو» يمنح طارق حامد راحة 3 أيام من تدريبات الزمالك

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«إيناسيو» يمنح طارق حامد راحة 3 أيام من تدريبات الزمالك «إيناسيو» يمنح طارق حامد راحة 3 أيام من تدريبات الزمالك

التحرير

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منح الجهاز الفني لفريق ، بقيادة البرتغالي أجستو إيناسيو، لاعب الوسط أحمد رفعت، راحة سلبية من خوض المران اليوم بعد الإصابة التي تعرض لها أمس بشد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي، يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعدما تقرر غيابه عن مباراة وادي دجلة.

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كما قرر الجهاز الفني منح طارق حامد لاعب الفريق راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، ليكون خارج حسابات الفريق في مواجهة وادي دجلة المقرر لها غدًا في الجولة الـ29 من الدوري العام.

يذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على ضيفه كابس يونايتد بهدفين دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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