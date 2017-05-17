مستشفى الأهلي| فحص طبي لحمودي.. وجلسة علاج في الجيم لمروان محسن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خاض مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج في الجيم صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.

وخاض مروان، فقرات تأهيل في الجيم، ضمن برنامج التأهيل الذي قام بوضعه الخبير الألماني «مايكل ماير» للاعب خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا؛ للاطمئنان على برنامج العلاج من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

من جانبه خضع أحمد حمودي، لاعب الفريق، لفحص طبي عقب مباراة الشرقية؛ لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة.

شاهد أيضا

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي اليوم، على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن المباراة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.

وكان حمودي قد غاب عن مران الفريق الجماعي؛ بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة، وغاب بسبب ذلك عن قائمة الفريق لمواجهة الشرقية.