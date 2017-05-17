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مدرب زيسكو يعتذر لمؤمن سليمان: «التصريح مفبرك»

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مدرب زيسكو يعتذر لمؤمن سليمان: «التصريح مفبرك» مدرب زيسكو يعتذر لمؤمن سليمان: «التصريح مفبرك»

التحرير

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نشر الحساب الرسمي لنادي سموحة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة اعتذار أرسلها البولندي زلاتكو كرمبيتش، المدير الفني لزيسكو الزامبي، لنظيره مؤمن سليمان، المدير الفني لسموحة، نافيًا، ما قيل على لسانه من تصريحات في بعض المواقع الرياضية.

وكانت تصريحات نُسبت للمدرب البولندي، عقب مواجهة الفريقين في الكونفدرالية بالمباراة التي حسمها بطل زامبيا بهدف دون رد، أكد أن «سموحة فريق بلا مدرب ولا يسعى لإحراز الأهداف».

وبعث المدير الفني لزيسكو، برسالة لمدرب سموحة، نفى فيها التصريحات التي نسبت إليه، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير، لمؤمن سليمان، مبديًا استعداده لتصحيح الموقف «المفبرك» من الأساس.

شاهد أيضا

سموحة

المدير الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي يبعث برسالة لمؤمن سليمان ينفي فيها ما انسب اليه من تصريحات من بعض المواقع والصحفيين pic.twitter.com/TDgmbtTQCj

 

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التحرير

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