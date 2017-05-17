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بالفيديو || متصل يهاجم مذيعة «LTC»: ناقص تلبسي قميص نوم على الهواء

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بالفيديو || متصل يهاجم مذيعة «LTC»: ناقص تلبسي قميص نوم على الهواء بالفيديو || متصل يهاجم مذيعة «LTC»: ناقص تلبسي قميص نوم على الهواء

هاجم متصل يدعى خالد سعيد من القاهرة، الإعلامية شيماء جمال بسبب نبشها في القبور لاستخراج جثة من أحد المقابر، قائلا: «اللي عملتيه ده إجرام وإنتي مجرمة وده أقل توصيف أقوله لكي».
 
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «المشاغبة» المذاع على فضائية «LTC»: «إنتي بتدوري على سبق وده مش صحيح والمقابر لها حرمة وأصحابها لا يعلمون بما قمتي به، فنبش المقابر انتهاك، وكنتي تقدري توصلي فكرتك بعيدًا عن الإثارة».
 
وأضاف: «إنتي لو بتعملي برنامج عن المخدرات هتطلعي تشمي قدامنا، على الهواء، وهتعملي إيه لو بتعملي برنامج عن الدعارة هتطلعي بقميص نوم»، فردت الإعلامية قائلة: «إيه الكلام ده بقى هو قميص النوم هلبسهولك يعني».

 

 

المصدر : فيتو

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