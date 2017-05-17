الحبس سنة لوزير الإسكان وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار فادى عزيز، اليوم الأربعاء، بحبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي سنة غيابيًا، وكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وتعويض مدني قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني المهندس حسن حسني التهامي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان.

كانت المدعية بالحق المدني "عزة المعز لدين الله عطوة" أقامت دعوة قضائية، اتهمت فيها وزير الإسكان، ورئس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيا عن العمل، وهي الدعوة المقيدة برقم 59865 سنة 2017.