أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الحبس سنة لوزير الإسكان وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

Google+ Print
الحبس سنة لوزير الإسكان وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي الحبس سنة لوزير الإسكان وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

مصراوي Masrawy

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب -صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار فادى عزيز، اليوم الأربعاء، بحبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي سنة غيابيًا، وكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وتعويض مدني قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني المهندس حسن حسني التهامي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان.

كانت المدعية بالحق المدني "عزة المعز لدين الله عطوة" أقامت دعوة قضائية، اتهمت فيها وزير الإسكان، ورئس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيا عن العمل، وهي الدعوة المقيدة برقم 59865 سنة 2017.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر