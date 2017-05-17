"صحة المنيا": علاج 1880 مريض بقرية واحدة في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1880 حالة بقرية الفقاعي التابعة لمركز ومدينة أبو قرقاص، خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 15 و16 مايو الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والتي تقع في الظهير الصحراوي.

من جهتها، قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا: "إن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 294 حالة جراحة، و72 مسالك بولية، و612 أطفال، و222 جلدية، و147 باطنة، و69 نساء، و194 قلب وأوعية دموية، و 128 أسنان، وعدد 142 أنف وأذن"

وأشارت إلى أن القافلة ضمت عدد 10 عيادات متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تحليل عدد (58) عينة دم، وعمل 37 حالة موجات الصوتية، وعدد 22 رسم قلب، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد (126) حالة، وتحويل عدد 30 حالة للمستشفى تستدعي حالتها الصحية "استكمال علاج، جراحة، وعمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية".