غدًا.. أسوان تحتفل باليوم العالمي للمتاحف بحضور وزير الآثار -صور

أسوان ـ إيهاب عمران:

تحتفل منطقة آثار أسوان، غدا الخميس، باليوم العالمي للمتاحف، بفعاليتين؛ الأولى أمام معبد كوم أمبو، والثانية بمتحف النوبة، بحضور وزير الآثار خالد العناني.

وقال الدكتور حسني عبد الرحيم، مدير عام متحف النوبة، إن المتحف ينظم غدا بالاشتراك مع منطقة آثار أسوان احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

فيما لفت الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار كوم أمبو، إلى أن المنطقة ستشارك غدا في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف بتنظيم احتفالية أمام معبد كوم أمبو، وتقديم الهدايا والورود للسياح الأجانب المتواجدين بالمعبد.