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بالفيديو || أحمد الفيشاوي يعترف بتعاطي المخدرات ويفاجىء مذيعة ''أون'' بألفاظ خارجة

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بالفيديو || أحمد الفيشاوي يعترف بتعاطي المخدرات ويفاجىء مذيعة ''أون'' بألفاظ خارجة بالفيديو || أحمد الفيشاوي يعترف بتعاطي المخدرات ويفاجىء مذيعة ''أون'' بألفاظ خارجة

فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي مذيعة برنامج "أنا وأنا"، ورداً على سؤال قالت فيه: "لو افترضنا مع بعض ان انت أخدت مخدرات" بأن قاطعها قائلاً: "ما أنا أخدت مخدرات. . ليه نفترض؟"، وهو الرد الذي كان صادماً للمذيعة.
 
وتابع "الفيشاوي" – خلال استضافته في البرنامج الذي سيعرض الأربعاء القادم عبر فضائية ON Ent – تصريحاته الجريئة بكلمات أغنية أجنبية قد يعتبرها البعض خادشة للحياء، وهو ما جعل المذيعة تضحك وتقاطعه قائلةً: "كفاية".
 
وبدا "الفيشاوي الصغير" خلال برومو الحلقة الذي أذاعته القناة، متحرراً من أية قيود ويتحدث بمنتهى الصراحة والتلقائية، وهو ما جعل قناة ON Ent تصف الحلقة بالجريئة. 
 
 
 
المصدر : مصراوي

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