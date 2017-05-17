بالفيديو || أحمد الفيشاوي يعترف بتعاطي المخدرات ويفاجىء مذيعة ''أون'' بألفاظ خارجة

سمر العشري

فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي مذيعة برنامج "أنا وأنا"، ورداً على سؤال قالت فيه: "لو افترضنا مع بعض ان انت أخدت مخدرات" بأن قاطعها قائلاً: "ما أنا أخدت مخدرات. . ليه نفترض؟"، وهو الرد الذي كان صادماً للمذيعة.

وتابع "الفيشاوي" – خلال استضافته في البرنامج الذي سيعرض الأربعاء القادم عبر فضائية ON Ent – تصريحاته الجريئة بكلمات أغنية أجنبية قد يعتبرها البعض خادشة للحياء، وهو ما جعل المذيعة تضحك وتقاطعه قائلةً: "كفاية".

وبدا "الفيشاوي الصغير" خلال برومو الحلقة الذي أذاعته القناة، متحرراً من أية قيود ويتحدث بمنتهى الصراحة والتلقائية، وهو ما جعل قناة ON Ent تصف الحلقة بالجريئة.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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