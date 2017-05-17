بعد إلغاء عقوبته.. ناتشو يشارك مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، على طعن نادي ريال مدريد، بشأن إلغاء البطاقة الصفراء، التي حصل عليها ناتشو فيرنانديز، لاعب الملكي أمام إشبيلية الأحد الماضي، ليصبح اللاعب جاهزًا لمواجهة سيلتا فيجو اليوم الأربعاء.

وكان ناتشو حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 80 بسبب شجار مع أحد لاعبي الخصم في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة (4-1) ليبقي الصراع على الليجا مشتعلًا، مع البارسا الذي حقق الفوز في نفس اليوم أمام لاس بالماس بنفس النتيجة.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنّ ناتشو، الذي سافر مع بعثة الفريق الملكي لمدينة فيجو المكونة من 20 لاعبًا، يستطيع اللعب في مباراة اليوم بعد الموافقة على طعن المرينجي.

شاهد أيضا

ويغيب خاميس رودريجيز، عن المباراة لأسباب فنية، فيما يستمر استبعاد جاريث بيل وبيبي وداني كارفاخال للإصابة.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار من أجل الارتقاء لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، ليصبح الملكي في حاجة لنقطة واحدة من مباراة مالاجا الأخيرة يوم الأحد المقبل من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن المرينجي منذ عام 2012.