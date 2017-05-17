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توماس مولر: بايرن ميونيخ بحاجة إلى إبرام العديد من الصفقات

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توماس مولر: بايرن ميونيخ بحاجة إلى إبرام العديد من الصفقات توماس مولر: بايرن ميونيخ بحاجة إلى إبرام العديد من الصفقات

التحرير

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أكد توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ، على حاجة الفريق للتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين، خلال  في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة «بيلد» الألمانية.

وتعاقد بايرن ميونيخ بالفعل مع نيكلاس شول وسيباستيان رودي من صفوف هوفنهايم، إلى جانب انتقال كينجسلي كومان بعقد دائم من صفوف يوفنتوس، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه كل من فيليب لام وتشابي ألونسو اعتزالهما بنهاية الموسم الحالي، إلى جانب انتقال مهدي بن عطية ليوفنتوس ورحيل المدافع هولجر بادشتوبر بنهاية الموسم.

وأوضح مولر، أنه يتوقع تمتع بايرن ميونيخ بصيف انتقالات ساخن كما يحدث كل موسم، وعن مستقبله مع الفريق أكد مولد على رغبته في أن يسير على خطى لام وشفاينيشتايجر وأوليفر كان ومحمد شول في التتويج بلقب الدوري الألماني 8 مرات.

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وأشار مولر، إلى أن عقده يمتد مع بايرن حتى عام 2021، مؤكدًا على أنه سيشعر بمفاجأة كبيرة حال فشل في التتويج بلقب الدوري 8 مرات مع حلول ذلك العام، وذلك بالنظر إلى أن العملاق البافاري لا ينتظر الهداية من المنافسين بل يرغب دائما في التتويج بالألقاب ويتمتع بسقف تطلعات مرتفع للغاية.

وأضاف مولر، أنه عندما يتوج فريق مثل دارمشتات بلقب الدوري الألماني يكون الإنجاز حدث كبير للغاية ولكنه على العكس يكون الأمر طبيعي للغاية مع بايرن ميونيخ، مطالبًا الجميع بعدم التقليل أيضًا من تتويج البايرن باللقب لخمس سنوات متتالية في إنجاز لم يحققه أي فريق في الدوري الألماني من قبل.

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التحرير

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