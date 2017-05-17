ريال مدريد يستهدف تحطيم رقم سانتوس القياسي

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يرغب ريال مدريد، في إنهاء مواسمه بالحصول على ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا إلى جانب مواصلة تحطيم رقمه القياسي من خلال التسجيل في 62 مباراة على التوالي.

ويتبقي أمام ريال مدريد مواجهة سيلتا فيجو ومالاجا في الدوري إلى جانب يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل تعزيز الرقم القياسي في أوروبا بعدما حطم رقم بايرن ميونيخ في مباراة إشبيلية والذي كان يتمثل في التسجيل في 61 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

ويستهدف ريال مدريد حاليا ضرب الرقم القياسي لنادي سانتوس البرازيلي الذي سجل في 74 مباراة متتالية في فترة الستينيات من القرن الماضي وفي حقبة أسطورة مرة القدم البرازيلي بيليه الذي قاد الفريق حينها للتتويج بلقب الدوري المحلي مرتين إلى جانب الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس.

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وإذا حقق ريال مدريد الثنائية هذا الموسم سيخوض في بداية الموسم لقاءين في السوبر الإسباني إلى جانب لقاء في السوبر الأوروبي وستكون الفرصة مواتية لمعادلة رقم سانتوس في بداية الموسم المقبل والانفراد بالرقم القياسي العالمي.

وخلال الـ62 مباراة التي سجل فيها ريال مدريد على التوالي في جميع المسابقات، حقق الفريق 45 انتصارًا و12 تعادلًا وتعرض لـ5 هزائمة مسجلا 171 هدفًا سجل منها نجم الفريق كريستيانو رونالدو 41 هدفًا.

من جانبه وخلال الـ74 مباراة التي سجل فيها سانتوس على التوالي في جميع المسابقات، حقق الفريق 51 انتصارًا و14 تعادلًا وتعرض لـ9 هزائم مسجلا 245 هدفًا سجل منها نجم الفريق بيليه 85 هدفًا.