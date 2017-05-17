تعليق إيمان أبو طالب بعد زواجها المتحدث العسكري السابق يشعل مواقع التواصل

اختلفت تعليقات الجمهور حول زواج الإعلامية أيمان أبو طالب من المتحدث العسكري السابق محمد سمير، حيث حرص البعض على تهنئة العروسين، بينما انتقد البعض زواجهما بشدة.

وتساءل البعض عن مستقبل الإعلامية إيمان أبو طالب الفني بعد الزواج، خصوصا أن إيمان خاضت تجربة التمثيل من قبل، حيث شاركت في مسلسل "ظرف أسود" ومن قبله فيلم بعنوان "من أول السطر" ولم يتم عرضه بعد.

إيمان حرصت على التواصل مع الجمهور بعد إعلان خبر زواجها متجاهلة التعليقات السلبية، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور الأشهر "انستجرام" صورة تجمعها بعريسها المتحدث العسكري السابق وقالت:" باشكركم جدا على مشاعركم الغالية الراقية وتهانيكم بزواجى من العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، بحبكم وربنا يسعد الجميع".