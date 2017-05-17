بالصور || ضبط شبكة "الغلابة".. القوادة : " الليلة للزبون الغلبان بـ200 جنيه و500 للمبسوط والكل بيتراضى "

سمر العشري

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط مطلقة تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب والدعارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت "نعمية.م" القوادة والمقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية خلال اعترافاتها قائلة: "شغالة فى الموضوع دا منذ فترة كبيرة وبالتحديد منذ حوالى عام ونصف منذ طلاقى وانفصالى عن زوجى، وكل اللى عليا استقطاب راغبى المتعة، للست سعاد وهى عليها الباقى، فى راحة الزباين ومتعتهم، بس عمرى ما عملت حاجة غلط أبدًا، وهى اللى عايزه كده أهى بتتبسط وبتبسط الزباين والليلة كانت بـ 200 للفرد العادى والزبون المبسوط 500 جنيه وكل واحد بياخد حقه وبيتراضى على قد فلوسه".

وتابعت القوادة: "سعاد كانت بتاخد 100 جنيه وأنا باخد 150 جنيه ثمن إيجار المكان و50 جنيه علشان أنا كنت بتعب فى استقطاب الزباين، والفقر هو السبب اللى خلانى أعمل كده مفيش فلوس ناكل ونشرب ومفيش شغل كمان كنت هعمل إيه يعنى والحياة صعبة، ومش ندمانة على حاجة وكل واحد بياخد نصيبه من الدنيا دى".

وقالت "سعاد" والتى تمكنت مباحث الآداب من ضبطها أثناء ممارسة الدعارة: "غصب عنى ومنها لله نعيمة هى اللى غاوتنى وخلتنى أعمل كده، وكنت ما اقولها كفاية كده تقولى هفضحك هقول لأهلك، وكل مرة تقولى دى آخر مرة ولما تخلص الفلوس تهددنى تانى".

وأضافت المتهمة "أنا ندمانه على كل حاجة"، وبالعرض على نيابة مركز شبين الكوم قررت حبس المتهمين أربعة ايام على ذمة التحقيقات".

​الشبكة التي تم ضبتها

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية قد تلقى، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية من ورود معلومات أكدتها تحريات مباحث مركز شبين الكوم، تفيد بقيام "نعيمة. م. ى"، ربة منزل، ومقيمة بإحد ى القرى التابعة لدائرة مركز شبين الكوم، مسكنها لأعمال الدعارة واستقطاب الرجال والشباب راغبى المتعة الجنسية لممارسة الدعارة نظير مقابل مادى 200 جنيه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية برئاسة المقدم معتز ندا رئيس مباحث الآداب، من ضبط المتحرى عنها بمنزلها، كما تم ضبط "سعاد.م.ا.ن" 46 عاما ربة منزل، أثناء ممارستها أعمال الدعارة مع "أيمن.س.ط" مهندس زراعى ومقيم بسرس الليان، وتم تحرير المحضر رقم 7230 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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