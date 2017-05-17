"القوى العاملة بالنواب": قانون التنظيمات النقابية لن يخرج إلا بتوافق جميع الأطراف

كتب- نورا ممدوح :

قال رفعت حسن، رئيس لجنة التدريب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن النقابات المستقلة لم تدعُ لأي حوار مجتمعي منذ عهد وزيرة القوى العاملة ناهد العشري وحتى الآن.

وأضاف رفعت حسن - خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، المنعقد اليوم الأربعاء بالقاهرة - أنه لم تتم دعوتهم إلى أي حوار مجتمعي حول قانون التنظيمات النقابية أو قانون العمل رغم وجودهم في البرلمان، مشيرًا إلى أن النقابات المستقلة شاركت في إعداد قانون المنظمات النقابية في عهد كمال أبو عيطة حين تولى وزارة القوى العاملة، وتم الاتفاق حينذاك على القانون ووقعت عليه جميع الأطراف.

وهو ما عقب عليه محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلًا:" إن القانون لن يخرج من مجلس النواب إلا إذا حدث توافق بين كل الأطراف".

وأكد وهب الله، قائلًا: "سندعو كل الأطراف من الحكومة والعمال وأصحاب العمل والنقابات المستقلة لحوار مجتمعي حول هذا القانون".

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن النقابات المستقلة شاركت في إعداد قانون الخدمة المدنية، وتم إحضار المشروع الذي أعدته النقابات المستقلة، وتقدم به أحد أعضاء المجلس باسمه، وتم إقرار ٧٣ مادة منه في قانون الخدمة المدنية.​