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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية

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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

الشهادة الابتدائية

الإسكندرية - محمد عامر:

اعتمد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإبتدائية بجميع مدارس المحافظة، بنسبة نجاح بلغت 88.7 %.

ووفقا لكشف حصل عليه"مصراوي"، جاءت إدارة الجمرك في المركز الأول بترتيب اﻹدارات بالمحافظة من حيث نسبة النجاح بنسبة 97.1%، تليها إدارة وسط في المركز الثانى بنسبة 95.3%.

وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 92.6%، ثم إدارة غرب 92.4%، وإدارة العامرية بنسبة 87.6%، والمنتزة 86.5%، وإدارة العجمى بنسبة 85.3%، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 80.1%.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإبتدائية برقم الجلوس من خلال الرابط التالي.. إضغط هنا

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مصراوي Masrawy

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