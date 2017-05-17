برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

اعتمد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإبتدائية بجميع مدارس المحافظة، بنسبة نجاح بلغت 88.7 %.

ووفقا لكشف حصل عليه"مصراوي"، جاءت إدارة الجمرك في المركز الأول بترتيب اﻹدارات بالمحافظة من حيث نسبة النجاح بنسبة 97.1%، تليها إدارة وسط في المركز الثانى بنسبة 95.3%.

وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 92.6%، ثم إدارة غرب 92.4%، وإدارة العامرية بنسبة 87.6%، والمنتزة 86.5%، وإدارة العجمى بنسبة 85.3%، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 80.1%.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإبتدائية برقم الجلوس من خلال الرابط التالي.. إضغط هنا