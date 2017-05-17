بالصور.. انطلاق معرض "أهلا رمضان" بالغردقة

البحر الأحمر- أحمد عوض:

افتتحت الشركة المصرية لتجارة الجملة، معرض "أهلا رمضان" بالغردقة، اليوم الأربعاء، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان.

ضم المعرض كميات كبيرة من السكر والأرز والزيوت والدقيق واللحوم والدواجن والبلح والزبيب والتين والمشمشية والقراصيا وقمر الدين.

وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، أن المعرض يهدف إلى تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة ومخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.