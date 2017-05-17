لليوم الثاني.. أمن السويس يواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة

السويس - حسام الدين أحمد:

واصلت مديرية أمن السويس، بالتنسيق مع عناصر الجيش الثالث الميداني وإدارة أملاك الدولة، اليوم الأربعاء، إزالة التعديات على أراضي الدولة، بنطاق أحياء المحافظة المختلفة، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع أي تعديات خلال أسبوعين.

من جهته، قال اللواء دكتور مصطفى شحاته مدير أمن السويس، في تصريحات صحفية: "إن قوات الشرطة بالتعاون مع عناصر الجيش الثالث الميداني، أزالت اليوم أكثر من 40 حالة إشغال بحي عتاقة بمدن التوفيقية واليسر والرحاب".

وأوضح أن التعديات، تمثّلت في بناء أكشاك على حرم الطريق، وأعلى الأرصفة، فضلاً عن التعدي على المساحات الخالية بين العمارات السكنية وبناء جراجات عليها، وبناء غرف محلقة بشقق الدور الأرضي، وإنشاء سور وإقامة جنينة بالدور الأرضي، كما استهدفت الحملة إزالة التعديات بنطاق مدينة عرب المعمل.

وقال العميد عبد الرحمن محمد رئيس حي عتاقة: "ان الحي وضع خطة زمنية تتضمن حصر للتعديات والإشغالات بنطاق الحي، ومواعيد إزالتها بعد إنذار أصحابها كثر من مرة، ويجري التنسيق مع إدارة شرطة المرافق لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة".

الجدير بالذكر، أن أمن السويس بدأ، أمس الثلاثاء، حملات إزالة التعديات على أرضي الدولة، ونفذت قوات الشرطة 76 حالة تعدّ بقريتي عامر والجبلايات.