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بالصور.. ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف بـ"سياحة الوادي الجديد"

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مصراوي Masrawy

ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (1)ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (1)

ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (2)ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (2)

ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (3)ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (3)

ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (4)ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (4)

ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (5)ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (5)

ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (6)ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (6)

ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (7)ضبط 13 قطعة أثرية بحوزة موظف (7)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، 13 قطعة أثرية بحوزة موظف بوزارة السياحة.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير لداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد فراج، رئيس وحدة مباحث قسم الداخلة، يفيد ضبط "أ.ع"، 37سنة، سائق بهيئة تنشيط السياحة، وبحوزته 13 تمثالاً يشتبه في أثريتها، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، منها ضرب ومخدرات وتبديد.

جرى تحريز المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 690 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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