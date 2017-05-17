بلومبرج: مصر تتوقع بقاء معدلات التضخم فوق 20% خلال 2018

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تتوقع مصر بقاء معدلات التضخم فوق مستويات 20% العام القادم، حيث تخطط السلطات الحكومية لزيادة الدعم الموجه لمحدودي الدخل، لمساعدتهم على مواجهة الطفرة في الأسعار التي ترتبت على خفض قيمة الجنيه منذ مايزيد عن 7 أشهر.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية في مقابلة بمنتجع الجونة، أمس: إن "حزمة الإجراءات الاجتماعية التي سيعلن عنها قريبا، تستهدف موظفي الحكومة ومنخفضي الدخل ومتلقي الإعانات الغذائية".

وتوقع "كوجك" في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية، أن تسجل معدلات التضخم 22.8 % في العام المالي القادم والذي يبدأ شهر يوليو، وأن تسجل 9.7% فى السنة المالية 2018-2019 وهو مايشكل تراجعًا كبيرًا في تقديراته السابقة خلال مارس الماضي، والتي توقعت تحقيق معدلات تضخم 15.2% في العام المالي بعد القادم.

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وأضاف أن عجز الموازنة العامة للدولة انخفض إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من مارس إلى مايو مقابل 9.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو 4.8% في العام المالي القادم، ترتفع إلى 5% في العام التالى، موضحًا أن حصيلة السندات الدولارية والتي تخطط مصر لطرحها في الأسواق الدولية خلال الأسبوع القادم بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار ستستخدم لتغطية عجز الموازنة في العام المالي الجديد .