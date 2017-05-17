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قطع المياه 12 ساعة في مدينة نصر

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قطع المياه 12 ساعة في مدينة نصر قطع المياه 12 ساعة في مدينة نصر

التحرير

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مجموعة من المناطق بمدينة نصر، لأكثر من 12 ساعة متواصلة.

أوضحت الشركة في بيان صادر عنها اليوم، أن هذة المناطق هي: «زهراء مدينة نصر بجميع مراحلها، مشروع 207 عمارات، معهد الحرب الإليكترونية، إسكان زاهر، جبل الكعبة، إسكان مدينة نصر الجديدة، الهجانة المراحل (3، 4، 5، 6)»، وذلك ابتداء من الساعة 5 عصر يوم الجمعة، حتى الساعة 5 صباح يوم السبت، نظرًا لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم القادم من رافع الاستثمار.

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وآهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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التحرير

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