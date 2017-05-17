مميش: خبرات مرشدي قناة السويس غيرت معايير التدريب البحري عالميا

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قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن خبرات مرشدي هيئة قناة السويس غيرت معايير التدريب البحري عالميًا وذلك نظرًا للخبرات النادرة لمرشدي هيئة قناة السويس، وهو ما دفع الخطوط الملاحية الكبري أن تطلب تدريب ربابنتها من الجنسيات المختلفة في مركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

وأضاف مميش أن ذلك انعكس بالإيجاب على زيادة تعاون ربابنة السفن العابرة للقناة مع مرشدي الهيئة نتيجة لإداركهم بأهمية الدور الذي يقوم به المرشدون المصريون لتحقيق سلامة وأمن السفن العابرة.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء عدد من الدورات التدريبية على الإرشاد فى قناة السويس والتي تعقدها هيئة قناة السويس لتدريب ربابنة شركات الملاحة العالمية.

وعقد مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية 27 دورة خلال عام 2017 واختتم هذا الأسبوع دورتين تدريبيتين أحدهما لشركة front line العالمية وهي إحدى الشركات الملاحية الكبرى والرائدة فى مجال نقل البترول والغاز بلغ عدد المتدربين خمسة ربابنة من روسيا.

وتضمن البرنامج تعريف ربابنة الشركة بنظام الملاحة داخل قناة السويس نظراً لاختلاف طبيعة وأسلوب الملاحة داخل القنوات الملاحية الضيقة عن الملاحة فى البحر المفتوح وحجم القوى المؤثرة على السفينة من تيار ورياح والضغوط الناجمة عن أجناب القناة.

كما يتضمن البرنامج التدريبي كذلك تعريف ربابنة السفن الأجانب بدور مرشدي هيئة القناة فى عبور السفن بأمان لقناة السويس.

أما عن الدورة التدريبية الثانية فقد تم تصميمها للضباط البحريين ومشرفي العمليات على رصيف الحاويات بشرق بورسعيد التابع لشركة قناة السويس للحاويـات SCCT وتهدف الدورة لتأهيل مشرفي الأرصفة العاملين بالشركة على مناورات رباط السفن بميناء شرق بورسعيد بنظام المحاكاة وذلك فى إطار جهود السيد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الإقتصادية لمنطقة قناة السويس للارتقاء بمستوى الموانئ والعاملين بها.

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ويشمل البرنامج التدريبي 10 دورات لتدريب 66 فردًا، تم الانتهاء من تدريب 36 مشرفًا على مدار 6 دورات.

وفي ذات السياق، قال المهندس صبري نصر، بإدارة التحركات إن الهيئة انتهت مؤخرًا من إنشاء مركز مُحاكيات خاص بمناورات مكافحة التلوث والانسكاب البترولي، والهدف منه وضع الخطة المثلى للتعامل مع حالات تلوث المياه المفترضة بالقناة.

ومن جانبه أثنى ألكسندر براجنسكي المسئول عن إدارة الناقلات على مستوى العالم بشركة "Front Line"، على مستوى التدريب في مركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أنه استطاع اكتساب العديد من الخبرات خلال هذه الدورة، والتي سيتسفيد منها خلال عبوره القناة في الرحلات القادمة.

وأوضح أن أبرز مكاسبه من البرنامج التدريبي تتمثل في التعرف على كيفية تفادي الظروف المختلفة أثناء عبور الممر الملاحي، وقدم الشكر لمرشدي هيئة قناة السويس على الدعم والتعاون الذي أظهروه خلال التدريب.

وبدوره قال أندريه اودين أحد ربابنة شركة "Front Line"، إنه قام بعبور قناة السويس سابقاً عدة مرات، وخلال هذه المرات تلقى أنباءاً جيدة عن مركز التدريب التابع لهيئة قناة السويس، وهو ما دفعه للالتحاق بالبرنامج التدريبي، والذي أكسبه معرفة كاملة بنظام الملاحة في القناة، وكيفية التعامل مع الأزمات التي قد تحدث أثناء العبور.

وفي نهاية البرنامج التدريب قام القبطان عادل عوضين رئيس مجمع المحاكيات بتقديم شهادات اجتياز الدورات التدريبية لوفدي شركتي "SCCT"، وشركة "Front Line"، ومن جانبهم قدم المتدربون الشكر على المستوى المتميز لمرشدي الهيئة وحجم الخبرات والمعرفة التي اكتسبوها خلال التدريب.