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الحبس سنة لوزير الإسكان لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

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الحبس سنة لوزير الإسكان لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي الحبس سنة لوزير الإسكان لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

التحرير

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قضت محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار فادى عزيز، وسكرتارية على السيد، بحبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى سنة غيابيا، وكفالة مالية قدرها ألفين جنيه، وتعويض مدنى قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، كما قضت ببراءة المتهم الثانى المهندس حسن حسنى التهامى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان.

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كانت المدعية بالحق المدنى "عزة المعز لدين الله عطوة" أقامت دعوى قضائية، اتهمت فيها وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيا عن العمل، وهى الدعوى المقيدة برقم 59865 سنة 2017.

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التحرير

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