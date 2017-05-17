أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالصور.. أسرة «الدون» تزور المتحف المصري قبل التوجه لشرم الشيخ

Google+ Print
بالصور.. أسرة «الدون» تزور المتحف المصري قبل التوجه لشرم الشيخ بالصور.. أسرة «الدون» تزور المتحف المصري قبل التوجه لشرم الشيخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أشرف فهيم

زارت اليوم أسرة أسطورة كرة القدم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، المتحف المصري بوسط القاهرة، عقب وصولهم مطار القاهرة أمس، وقبيل توجههم إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح أكبر مدينة ألعاب مائية بالشرق الأوسط تحت اسم "الباتروس أكوا بارك"، والتي تضم منتجعًا سياحيًا، وتتبع شركة الباتروس القابضة للسياحة.

الصداقة العائلية بين أسرة رونالدو وأسرة رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة الباتروس، كانت وراء الزيارة، فيما منعت مباريات الدورى الإسباني ودورى أبطال أوروبا، مهاجم النادى الملكى من الحضور مع أسرته، التي استقبلها كامل أبو علي وحرمه بمطار القاهرة وصاحبهم في الجولة، بهدف الترويج السياحي لمصر، والتأكيد على أمن وأمان المقصد السياحي المصري.

شاهد أيضا

وقال الخبير السياحى كامل أبو علي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن والدة رونالدو وشقيقتيه -إحداهما كاتيا أفيرو أشهر مطربات البرتغال-، رحبن بالحضور والمشاركة فى الافتتاح سواء للعلاقة الآسرية التى تربطه بهن و لرغبتهن الشديدة فى زيارة ، موضحًا أن رونالدو وعد بزيارة مصر فى أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع النادى الملكى الآسبانى.

وأضاف أبو علي، أن افتتاح مثل تلك المشروعات ودعوة المشاهير تعد رسالة بالغة التأثير والأهمية للخارج، ومفادها أن مصر آمنة ومستقرة وسمتعدة لاستقبال سائحيها من كل مكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017