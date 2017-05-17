بالصور.. أسرة «الدون» تزور المتحف المصري قبل التوجه لشرم الشيخ

التحرير

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كتب: أشرف فهيم

زارت اليوم أسرة أسطورة كرة القدم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، المتحف المصري بوسط القاهرة، عقب وصولهم مطار القاهرة أمس، وقبيل توجههم إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح أكبر مدينة ألعاب مائية بالشرق الأوسط تحت اسم "الباتروس أكوا بارك"، والتي تضم منتجعًا سياحيًا، وتتبع شركة الباتروس القابضة للسياحة.

الصداقة العائلية بين أسرة رونالدو وأسرة رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة الباتروس، كانت وراء الزيارة، فيما منعت مباريات الدورى الإسباني ودورى أبطال أوروبا، مهاجم النادى الملكى من الحضور مع أسرته، التي استقبلها كامل أبو علي وحرمه بمطار القاهرة وصاحبهم في الجولة، بهدف الترويج السياحي لمصر، والتأكيد على أمن وأمان المقصد السياحي المصري.

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وقال الخبير السياحى كامل أبو علي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن والدة رونالدو وشقيقتيه -إحداهما كاتيا أفيرو أشهر مطربات البرتغال-، رحبن بالحضور والمشاركة فى الافتتاح سواء للعلاقة الآسرية التى تربطه بهن و لرغبتهن الشديدة فى زيارة مصر، موضحًا أن رونالدو وعد بزيارة مصر فى أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع النادى الملكى الآسبانى.

وأضاف أبو علي، أن افتتاح مثل تلك المشروعات ودعوة المشاهير تعد رسالة بالغة التأثير والأهمية للخارج، ومفادها أن مصر آمنة ومستقرة وسمتعدة لاستقبال سائحيها من كل مكان.