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بالصور.. تأجير قاعات الأفراح لعقد مراجعات الثانوية بالبحيرة

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بالصور.. تأجير قاعات الأفراح لعقد مراجعات الثانوية بالبحيرة بالصور.. تأجير قاعات الأفراح لعقد مراجعات الثانوية بالبحيرة

التحرير

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سادت حالة من الغضب بين أهالي مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، بعد إعلان إحدى الجمعيات الأهلية تأجير أحد قاعات الأفراح لمراجعات الثانوية العامة، دون تصريح من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإلقاء الدروس الخصوصية للطلاب والطالبات.

وتساءل محمود المصري أحد أولياء الأمور، كيف يتم وضع الطالب في قاعات ليست مجهزة لتلقي التعليم بل مجهزة لـ"الرقص"، مضيفا "كان من الأجدى أن يتم بالمدارس أو قاعات التربية والتعليم، وهذا يعتبر تشجيع للدروس الخصوصية والترويج لقاعات الأفراح.

ومن جانبه، قال علاء عمارة، أحد الأهالي "إننا فوجئنا بمشاركة بعض القيادات بالتربية والتعليم، فكيف يحاربون الدروس الخصوصية ويفعلون ذلك؟ لافتا إلى أن تلك المجموعات تعقد من الساعة التاسعة صباحا وهو الوقت الخاص بالمدارس.

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وفي المقابل، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومدير عام التعليم الثانوي، أن المديرية لم تستخرج أي تصريح لعقد تلك الدروس الخصوصية بقاعة الأفراح، موضحا أنه تم تحرير محضر بالمخالفة وتحويل كل القائمين عليه من مدرسين وموظفين تابعين للتربية والتعليم للتحقيق.

 

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التحرير

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