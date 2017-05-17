أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ المنيا ونائب وزير الإسكان يسلمان الوحدات السكنية لمستحقيها

Google+ Print
محافظ المنيا ونائب وزير الإسكان يسلمان الوحدات السكنية لمستحقيها محافظ المنيا ونائب وزير الإسكان يسلمان الوحدات السكنية لمستحقيها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سلم عصام البديوي، محافظ المنيا، وأحمد درويش، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، اليوم الأربعاء، عددًا من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية والثالثة للمستحقين بمشروع تطوير "عشش محفوظ" بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا.
 
وقال أحمد درويش نائب وزير الإسكان، إن مشروع تطوير "عشش محفوظ" في حي أبو هلال يضم 852 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة يتجاوز 92 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تسليم المرحلة الأولي منذ عام تقريبًا واليوم يتم تسليم عدد من الوحدات السكنية في المرحلتين الثانية والثالثة.

 وأكد درويش مواصلة مشروع تطوير منطقة أبو هلال ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والممرات الداخلية وتوفير الإنارة لجميع الشوارع الرئيسية والجانبية وتطوير جميع شبكات المرافق الموجودة بالمنطقة إلى جانب أعمال رصف للطرق الرئيسية و تبليطات الطرق الفرعية وأعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.
 
فيما أوضح عصام البديوي، محافظ المنيا أن المشروع سيكون بمثابة خطة تنموية مجتمعية شاملة، تستهدف الارتقاء بمستويات المعيشة، وخفض معدلات الفقر والبطالة، ورفع الوعي الحضاري والسلوكي لدى المواطن للنهوض بالوطن والمساهمة في رقي المجتمع بأسره.

شاهد أيضا

وتفقد المحافظ  ونائب الوزير موقع العمارات والشوارع الجانبية الواقعة بجوار منطقة عشش محفوظ، والتقى بعدد من  أهالي المنطقة.
 
 ويضم المشروع بناء 37 عمارة سكنية مكونة من دور أرضي تجاري، و5 أدوار علوية سكنية، ويتضمن المشروع 948 وحدة منها 859 وحدة سكنية، و89 وحدة تجارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات