محافظ المنيا ونائب وزير الإسكان يسلمان الوحدات السكنية لمستحقيها

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سلم عصام البديوي، محافظ المنيا، وأحمد درويش، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، اليوم الأربعاء، عددًا من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية والثالثة للمستحقين بمشروع تطوير "عشش محفوظ" بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا.



وقال أحمد درويش نائب وزير الإسكان، إن مشروع تطوير "عشش محفوظ" في حي أبو هلال يضم 852 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة يتجاوز 92 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تسليم المرحلة الأولي منذ عام تقريبًا واليوم يتم تسليم عدد من الوحدات السكنية في المرحلتين الثانية والثالثة.

وأكد درويش مواصلة مشروع تطوير منطقة أبو هلال ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والممرات الداخلية وتوفير الإنارة لجميع الشوارع الرئيسية والجانبية وتطوير جميع شبكات المرافق الموجودة بالمنطقة إلى جانب أعمال رصف للطرق الرئيسية و تبليطات الطرق الفرعية وأعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.



فيما أوضح عصام البديوي، محافظ المنيا أن المشروع سيكون بمثابة خطة تنموية مجتمعية شاملة، تستهدف الارتقاء بمستويات المعيشة، وخفض معدلات الفقر والبطالة، ورفع الوعي الحضاري والسلوكي لدى المواطن للنهوض بالوطن والمساهمة في رقي المجتمع بأسره.

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وتفقد المحافظ ونائب الوزير موقع العمارات والشوارع الجانبية الواقعة بجوار منطقة عشش محفوظ، والتقى بعدد من أهالي المنطقة.



ويضم المشروع بناء 37 عمارة سكنية مكونة من دور أرضي تجاري، و5 أدوار علوية سكنية، ويتضمن المشروع 948 وحدة منها 859 وحدة سكنية، و89 وحدة تجارية.