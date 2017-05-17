محلب يجتمع بالوزراء والمحافظين لبحث التعديات على أراضي الدولة

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عقد اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، اجتماعًا مع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمحافظين، وقادة التشكيلات التعبوية، ومساعدى وزير الداخلية ومديرى أمن المحافظات.

بحث الاجتماع تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وإعداد خطة محكمة وشاملة تضم جميع الجهات المعنية بحصر وإزالة التعديات، والبدء الفورى فى تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن والتشكيلات التعبوية التى تدخل فى نطاق المسئولية، وذلك خلال المدة التى حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية الشهر الجارى وإعطاء تمام التنفيذ.

وتضمن الاجتماع عرض إجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات واتخاذ إجراءات فورية لحصر كل التعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ومناقشة كل الملاحظات التى أبداها المحافظون وجهات الولاية، والإجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضى والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكا للشعب المصرى.

وشدد الاجتماع على التعامل بكل حسم وحزم ضد التعدى على الأراضى أو وضع اليد عليها، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدى عليها، وتوجيهها فى دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

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وتطرق الاجتماع إلى الجهود الفعالة للجنة استرداد أراضى الدولة فى تلقى 17 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الأراضى الزراعية و7 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كذلك الجهود المبذولة لإزالة التعديات على نهر النيل وحرم الطرق والمحاجر غير القانونية.

وأكد الاجتماع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتقديم كل التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين من أجل تقنين أوضاعهم وعدم الإضرار بالأراضي المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة، دون التفريط فى مستحقات الدولة بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومى.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الآليات ومحاور التحرك، من بينها حصر جميع الأراضى المخالفة والمتعارف عليها داخل المحافظة والبدء فى أعمال الإزالة الفورية لها، مع استثناء الأراضى المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها، وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية على مستوى المحافظات.

حضر الاجتماع الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية وكبار قادة القوات المسلحة.