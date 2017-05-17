فيديو| مراسم استقبال العاهل الأردني في «الاتحادية»

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وصل اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى قصر الاتحادية، بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا به، كما استعرض الزعيمان حرس الشرف، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لمصر والأردن.

ويبحث الزعيمان الجهود المصرية والعربية، لكسر الجمود القائم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، خاصة قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والتى سيعقدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرياض الأسبوع المقبل مع القادة العرب، علاوة على الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والمنطقة العربية بشكل عام.

