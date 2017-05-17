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بالصور.. حاولت "تخويف" حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (1)بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (1)

بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (2)بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (2)

بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (3)بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (3)

بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (4)بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (4)

بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (5)بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (5)

بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (6)بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (6)

بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (7)بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (7)

بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (8)بالصور.. حاولت تخويف حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ (8)

كتبت- هاجر حاتم:

"ومن الحب ما قتل"، هذه العبارة معبرة كفاية لوفاة البريطانية "أبيجيل رولاند" 26 عامًا عن طريق الخطأ بسبب شجارها مع حبيبها.

أثناء قضاء "أبيجيل" وحبيبها لاعب كمال الأجسام "جيمس بيرم" 30 عامًا، تشاجرا معًا، وتسبب ذلك في عودتها غاضبة إلى غرفتها بالفندق، في تايلاند. ليعود حبيبها لتهدئتها بعد 3 ساعات من الشجار ليجدها "مشنوقة" في الغرفة، وفقًا لما ذكره موقع arabic.sputniknews.

وذكرت والدة "أبيجيل" أن ابنتها لا تعاني من أي مشاكل او اضطرابات نفسية تجعلها تقدم على هذه الخطوة، وكذلك أضاف حبيبها أن الشجار بينهما كان بسيط، وعلى أسباب تافهة، وفقًا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

واعتبرت الشرطة عملية الانتحار مجرد حادث، من دون توجيه الاتهام لحبيبها، خاصًة بعد التحقيقات التي أثبتت عدم وجود أي دلائل توضح وجود أي اعتداءات على الفتاة قبل أو بعد وفاتها.

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