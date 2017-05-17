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فيديو- معتقلون فلسطينيون مضربون عن الطعام يمتنعون عن شرب المياه

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فيديو- معتقلون فلسطينيون مضربون عن الطعام يمتنعون عن شرب المياه فيديو- معتقلون فلسطينيون مضربون عن الطعام يمتنعون عن شرب المياه

مصراوي Masrawy

يواصل نحو ألف معتقل فلسطيني إضرابهم المفتوح عن الط

لندن (بي بي سي)

يواصل نحو ألف معتقل فلسطيني إضرابهم المفتوح عن الطعام والذي بدأ قبل شهر داخل السجون الإسرائيلية،

وينوي عدد من المعتقلين المضربين في ظل غياب أي مفاوضات مع السلطات الاسرائيلية، التوقف عن شرب الماء، من ضمنهم القيادي بحركة فتح، مروان البرغوثي، ما يعني دخول الاضراب في مرحلة جديدة،

ويخشى الجانب الفلسطيني أن يتكبد فيها الأسرى خسائر في الأرواح وخاصة أولئك الذين شهدت صحتهم تدهورا كبيرا خلال الأيام الاخيرة

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