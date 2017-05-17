أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أمن الوادي الجديد يسترد 1130 فدانًا من أملاك الدولة

Google+ Print
أمن الوادي الجديد يسترد 1130 فدانًا من أملاك الدولة أمن الوادي الجديد يسترد 1130 فدانًا من أملاك الدولة

مصراوي Masrawy

لواء أحمد عبد الغفار مدير امن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
استردت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في حملة مشتركة مع المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن، 11130 فدانًا من أملاك الدولة اعتدى عليها مزارعون بالمركز وقراه.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تنفيذ 48 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة في 5 مراكز هي: الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، بإجمالي 1130 فدانًا و230 قيراطًا.

ونفذت قوات الأمن القرارات، مع ردم الآبار الجوفية على نفقة المتعدين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيقات.

من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الحملات مستمرة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، كما جرى إعطاء توجيهات لجميع رؤساء القرى والمدن بحصر التعديات وإعداد تقارير عنها أولا بأول لإزالتها.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، أكدت في بيان لها، أن المراكز إدارية شهدت جمعيها تعديات علي أملاك دولة بالزراعة، والبناء بواقع 87 ألف و141 فدانًا تعديات بالزراعة، و223 ألف و711 مترًا مربعًا تعديات بالبناء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر