أمن الوادي الجديد يسترد 1130 فدانًا من أملاك الدولة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استردت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في حملة مشتركة مع المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن، 11130 فدانًا من أملاك الدولة اعتدى عليها مزارعون بالمركز وقراه.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تنفيذ 48 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة في 5 مراكز هي: الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، بإجمالي 1130 فدانًا و230 قيراطًا.

ونفذت قوات الأمن القرارات، مع ردم الآبار الجوفية على نفقة المتعدين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيقات.

من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الحملات مستمرة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، كما جرى إعطاء توجيهات لجميع رؤساء القرى والمدن بحصر التعديات وإعداد تقارير عنها أولا بأول لإزالتها.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، أكدت في بيان لها، أن المراكز إدارية شهدت جمعيها تعديات علي أملاك دولة بالزراعة، والبناء بواقع 87 ألف و141 فدانًا تعديات بالزراعة، و223 ألف و711 مترًا مربعًا تعديات بالبناء.