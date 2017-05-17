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بالصور.. ضبط 22 طن أعلاف حيوانية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط اعلاف حيوانية (1)ضبط اعلاف حيوانية (1)

ضبط اعلاف حيوانية (2)ضبط اعلاف حيوانية (2)

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت حملة مكبرة من مديرية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، مصنع أعلاف حيوانية، بدون تراخيص بدائرة مركز منشأة أبو عمر، يحتوي على كمية كبيرة من الأعلاف مجهولة المصدر، وكمية سولار مُدعم، قبل بيعها في السوق السوداء.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل مديرية التموين بمحافظة الشرقية، في تصريحات صحفية، أن الحملة تمكنت من ضبط "ص.أ.م" صاحب مصنع أعلاف حيوانية بناحية "الجبهة" التابعة لمركز منشأة أبو عمر؛ لإدارته المصنع بدون تراخيص من الجهات المختصة وإنتاج أعلاف مجهولة المصدر، فضلًا عن تجميعه كميات كبيرة من السولار المُدعم بغرض بيعه في السوق السوداء.

جرى ضبط المتهم وبحوزته 600 شيكارة أعلاف أسماك مجهولة المصدر، بإجمالي 15 طن علف، كما تم التحفظ على 7 طن سولار مُدعم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1534 جُنح منشأة أبو عمر لسنة 2017.

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