"مطرانية بورسعيد": لا خلاف بين الأسر النازحة من سيناء والمحافظ

بورسعيد – طارق الرفاعي:

نفت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، وجود خلاف بين الأسر المسيحية النازحة من سيناء، ومحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، بسبب الخدمات المقدمة لهم، وتوفير شقق سكنية لإقاماتهم.

وأصدرت المطرانية، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن المحافظ خصص 1500 جنيه شهريًا لكل لكل أسرة قادمة من العريش لتأجير شقق بمعرفتهم، بعد استقبال المحافظة لـ26 أسرة، تم توزيعهم على معسكر الكشافة الدولي، ومركز الإغاثة بحي ‏الزهور، ومنبى الضيافة بكنيسة مارجرجس ببورفؤاد، مع زيارات متكررة من جانب المحافظ، لهم، للتعرف على احتياجاتهم.

وأضافت أن هناك 4 لجان توجهت إلى أماكن ‏تسكين أقباط العريش بتعليمات المحافظ وهي لجنة من التربية والتعليم، ولجنة من الشؤون الصحية، ولجنة مديرية التضامن الاجتماعي، ولجنة من مديرية القوى العاملة، لتلبية كافة مطالبهم وتقديم الخدمات اللازمة، ‏وأن جميع التنفيذيين أبدوا طيبا لخدمة أقباط العريش القادمين لبورسعيد، ‏ويزورهم بشكل مستمر للاطمئنان عليهم.

ووجهت المطرانية في ختام بيانها الشكر للمحافظ لحل مشاكل الأسر المصرية من أهالي العريش، ‏وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية وجميع المسئولين الذين يبذلون قصارى جهدهم لراحتهم.

كان عدد من أقباط العريش الوافدين إلى بورسعيد، وجهوا هجومًا شديدًا لمحافظ بورسعيد، خلال مداخلات بإحدى القنوات الفضائية، اتهموه خلالها بعدم توفير وحدات سكنية لهم، وعدم اهتمامه بهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.