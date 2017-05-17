اندلاع النيران في 4 منازل بالشرقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مصراوي Masrawy

أخبار قصة أول مُحجبة تكسر قواعد لعبة الملاكمة الأمريكية (حوار)

أخبار هاتف ذكي يمكن شحن بطاريته في 5 دقائق "قد يطرح بالأسواق العام المقبل"

سيارات تطوير نسخة كهربائية من السيارة الألمانية القديمة "إيزيتا"

أخبار في أمريكا.. لا أحد يريد تسمية طفله بـ"دونالد"

اسلاميات تعرف على حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان