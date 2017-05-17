رئيس "حماية المستهلك" يطالب بزيادة دعم الجهاز في الموازنة الجديدة

مصراوي Masrawy

أخبار بعد أكثر من عقدين.. المصرية "أسمن امرأة في العالم" قادرة على رفع يديها

سيارات تطوير نسخة كهربائية من السيارة الألمانية القديمة "إيزيتا"

أخبار في أمريكا.. لا أحد يريد تسمية طفله بـ"دونالد"

أخبار هاكرز يبتزون 100 دولة بينها مصر: ادفعوا 300 دولار عن كل جهاز اخترقناه

سيارات زجاجات المياه والهواتف وغيرهما.. أشياء تتحول لمقذوفات قاتلة داخل السيارة