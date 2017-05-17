التعليم تحذر الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء شائعات تسريب امتحانات الثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأولياء الأمور والطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

يأتي هذا في ضوء ما تم تداوله في بعض المواقع الالكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نشر أحد امتحانات اللغة العربية بنظام "البوكليت" على أنه امتحان نهاية العام.

وبدوره أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن هذا الامتحان ليس له أي علاقة بالامتحان الأصلي، مؤكدًا أن هذه الأعمال من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة البلبلة والإضرار بالصالح العام ومستقبل الطلاب.

وأضاف، خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تقوم بتتبع الروابط الالكترونية الخاصة بتلك المواقع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارتها ومن يتعامل معها.

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت صورًا، زعمت انها لامتحان نهاية العام الدراسي في مادة اللغة العربية بنظام "البوكليت"، وقد حظيت الصور بعدد كبير من المشاركات بين رواد "فيس بوك".