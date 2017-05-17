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بالفيديو || وزارة الأوقاف تحظر استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح

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بالفيديو || وزارة الأوقاف تحظر استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح بالفيديو || وزارة الأوقاف تحظر استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ستديو الأخبار” المذاع على قناة “Ten” صباح اليوم الثلاثاء، صرح وكيل وزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع، أن كافة المساجد الموجودة في محافظات ستقام بها صلاة التراويح في رمضان مثل كل عام، مشيرا إلى أن الوزارة قررت وقف استخدام مكبرات الصوت بالمساجد أثناء الصلاة.

وأوضح طايع أنه تقرر حظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد منعا للشوشرة، وحتى لا تتداخل الأصوات بين المساجد والزوايا، الأمر الذي سيؤثر حتما على الطالب أثناء المذاكرة.

وأشار طايع أن الاعتكاف مسموح به في 3453 مسجد على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم استعمال مكبرات الصوت فقط في حالة كانت هناك صفوف من المصلين خارج المسجد.

 

 

المصدر : مصر فايف

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