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الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة .. تعرف عليها

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الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة .. تعرف عليها الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة .. تعرف عليها

بعد مرور عامين على بدء تطبيق برنامج “تكافل وكرامة” الذي يقدم دعم نقدى لغير القادرين ويساعدهم على تحمل أعباء المعيشة فى ظل ارتفاع الأسعار، اليكم خطوات والمستندات المطلوبة للحصول على المعاش:

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش  “تكافل”:
– صورة بطاقة الزوج وزوجته شرط سريان البطاقتين ومحل إقامتهما نفس القرية.
– صورة قسيمة الزواج.
– صورة لكل شهادات الميلاد للأطفال (كمبيوتر).
– صورة قيد المدرسة
– صورة بطاقة .

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش “كرامة”:
– أن يكون سن المتقدم 65 سنة فأكثر
– صورة البطاقة
– صورة القومسيون الطبى للفرد المعاق والأمراض المزمنة.

ويشترط بشكل عام فى المعاشين ألا يكون المواطن مستفيداً من الضمان الاجتماعى أو التأمينات أو مؤمنا عليه بالقطاع العام أو الخاص، ولا يوجد حيازة أكثر من فدان أو عقارات.

 

 

المصدر : فايف

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