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الأهلي يستفسر عن ترتيبات إقامة بعثة الفريق في الكاميرون

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الأهلي يستفسر عن ترتيبات إقامة بعثة الفريق في الكاميرون الأهلي يستفسر عن ترتيبات إقامة بعثة الفريق في الكاميرون

التحرير

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أجرى سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالسفير شريف الليثي، سفير في الكاميرون، خلال الساعات الماضية؛ لمتابعة كافة الإجراءات والترتيبات لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقرر وصولها إلى مدينة «جاروا» الكاميرونية مساء السبت المقبل؛ استعدادًا لمواجهة فريق القطن يوم 23 مايو، لحساب الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستفسر «عدلي» من السفير المصري في الكاميرون على ترتيبات إقامة بعثة الفريق في مدينة «جاروا» وحجز ملاعب التدريب قبل المباراة ووسائل الانتقال من وإلى المطار والفندق والملعب.

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وأشاد عدلي بالجهود الكبيرة للسفير شريف الليثي، في إنهاء كافة ترتيبات استقبال بعثة الأهلي، خصوصا أن الفترة الحالية تشهد احتفال الكاميرون بعيد الاستقلال، وهي فترة راحة لغالبية المؤسسات الحكومية هناك، ورغم ذلك تمكن السفير المصري من إنهاء كافة إجراءات استقبال وإقامة وتدريب فريق الأهلي.

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التحرير

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