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تدريب المستبعدين| متعب يخوض مرانًا منفردًا.. وراحة لسليمان

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تدريب المستبعدين| متعب يخوض مرانًا منفردًا.. وراحة لسليمان تدريب المستبعدين| متعب يخوض مرانًا منفردًا.. وراحة لسليمان

التحرير

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أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة فريق الكرة بالنادي الأهلي، ونظيره الشرقية، مرانًا قويًا صباح اليوم الأربعاء، في ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأشرف على المران سيد معوض، المدرب المساعد وطارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق، وأنيس الشعلالي، المعد البدني، ومحمد أبوالعلا، مخطط الأحمال، وطارق عبدالعزيز، إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.

وشارك في المران حسام عاشور، وعمرو بركات وباسم علي، وحسين السيد ومسعد عوض وأحمد ياسر ريان، وأحمد رمضان بيكهام.

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وحصل وليد سليمان، لاعب الفريق على راحة من المشاركة في التدريبات، بإذن من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وخالد محمود، طبيب الفريق؛ بسبب معاناته من جرح في الركبة تسبب في وجود التهابات بمنطقة الركبة، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية عقب عودة الفريق إلى التدريبات بعد مباراة الشرقية.

من جانبه خاض عماد متعب، مهاجم الفريق، مرانًا منفردًا صباح اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بخوض المران قبل مران مجموعة اللاعبين الغائبين، وخاض متعب فقرات بدنية في الجيم، وأدى تدريبًا بالكرة في ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل .

ويلتقي الأهلي مع الشرقية في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، لحساب الأسبوع الـ29 لمسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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