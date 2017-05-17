حقيقة انتقال رودريجيز إلى مانشستر يونايتد

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ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن مصادر تابعة لها في نادي مانشستر يونايتد، أكدت أن الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، هو المهتم بالانتقال لصفوف اليونايتد، كما أن النادي الإنجليزي غير مهتم بخدماته، وليس من أهداف الشياطين الحمر الرئيسة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت المصادر وفقًا للصحيفة، أن خاميس كان صفقة محتملة جدًا في شتاء 2015-2016 عندما كان فان خال مدربًا للفريق، لكن اسمه لم يُطرح على طاولة النقاش منذ ذلك الوقت، وأكدت أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الحالي، لم يكن مهتمًا بخاميس الصيف الماضي، علاوة على أن المقربين من إدارة اليونايتد يقولون أن مورينيو لا يرى أن صانع الألعاب سيناسب خططه.

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وأردفت «إندبندنت»، بأن مانشسيونايتد قد يلجأ لضم الدولي الكولومبي إن فشل في جلب أهدافه الرئيسة مثل جريزمان أو أي اسم كبير يريده في سوق الانتقالات، خاصة أن علاقة ودوارد المدير التنفيذي لليونايتد، قوية بـخورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، كما أنه وكيل أعمال مورينيو.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن في حال رغبة ريال مدريد عقد صفقة تبادلية تشمل دي خيا، فإن مانشستر يونايتد سيصرّ وبشدة على أحد نجوم مدريد مثل جاريث بيل أو كاسيميرو أو قبلهما توني كروس.