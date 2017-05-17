فينجر يكشف موقفه من التعاقد مع حارس سندرلاند

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أكد المدرب الفرنسي، آرسين فينجر، على عدم اهتمام آرسنال بضم حارس سندرلاند جوردان بيكفورد، في ظل إمتلاك المدفعجية العديد من الخيارات لحراسة مرمى الفريق، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وهبط سندرلاند رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى، وعلى الرغم من ذلك يقدم بيكفورد مستويات مميزة ولعل أخرها في مباراة الأمس التي خسرها فريقه من آرسنال بثنائية نظيفة حيت تصدى للعديد من الهجمات الخطيرة.

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وأوضح فينجر، أن بيكفورد حظي في مباراة الأمس بمستوى مبهر للغاية خاصة أن آرسنال سدد على المرمى نحو 36 تسديدة برقم هو الأعلى هذا الموسم ونجح بيكفورد في التصدي لـ11 كرة منها وهو رقم مميز للغاية.

وأضاف فينجر، أن آرسنال يمتلك بيتر تشيك وديفيد أوسبينا إلى جانب تشيزني الذي يتواجد في صفوف روما على سبيل الإعارة وقدم مستوى مميز للغاية مع ذئاب العاصمة إلى جانب تواجد الحارس الثالث داميان مارتينيز، مشيرًا إلى أن المركز الوحيد الذي لا يحتاج إلى تدعيم هو مركز حراسة المرمى.