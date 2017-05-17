مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة مدافعه السابق

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يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتقديم عرض بـ25 مليون جنيه إسترليني، لاستعادة المدافع الانجليزي مايكل كين، من صفوف فريق بيرنلي، الذي رحل إليه في يناير 2015، بمبلغ مليوني إسترليني فقط.

ودفع تألق كين مع بيرنلي هذا الموسم، إلى ترشحه لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن مانشستر يونايتد، قد يتخلى عن كريس سمولينج، ويدفع مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى راتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف إسترليني للحصول على خدمات مدافع بيرنلي.

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وأوضحت الصحيفة، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، يهتم بصورة أكبر بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والبلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون، بجانب كين لتدعيم صفوفه الموسم المقبل.

ويبلغ كين 24 عامًا، ورغم بدايته في أكاديمية مانشستر يونايتد، إلا أنّه لم يحظ بفرصته في مسرح الأحلام، ولعب لأكثر من فريق على سبيل الإعارة حتى انضم لبيرنلي.