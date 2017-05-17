بالصور.. تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بحي أبوهلال في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

سلم عصام البديوي محافظ المنيا، والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، اليوم الأربعاء، عددًا من الوحدات السكنية بالمرحلتين الثانية والثالثة للمستحقين بمشروع تطوير عشش محفوظ بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا.

وأكد نائب وزير الإسكان، أن المشروع يضم 852 وحدة سكنية، بإجمالي تكلفة يتجاوز 92 مليون جنيه، وجرى تسليم المرحلة الأولى منذ عام تقريبًا واليوم تُسلم عدد من الوحدات السكنية بالمرحلتين الثانية والثالثة.

ويواصل مشروع تطوير منطقة أبو هلال غير المخططة، أعماله بهدف رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والممرات الداخلية، وتطوير جميع شبكات المرافق الموجودة بالمنطقة، إلى جانب أعمال رصف للطرق الرئيسية وتبليطات الطرق الفرعية وأعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.

وأكد المحافظ، أن المشروع سيكون بمثابة خطة تنموية مجتمعية شاملة، تستهدف الارتقاء بمستويات المعيشة، وخفض معدلات الفقر والبطالة، ورفع الوعي الحضاري والسلوكي لدى المواطن للنهوض بالوطن والمساهمة في رقي المجتمع بأسْره.

يذكر أن المشروع يضم بناء 37 عمارة سكنية مكونة من دور أرضي تجاري، و5 أدوار علوية سكنية، ويتضمن 948 وحدة، منها 859 وحدة سكنية، و89 وحدة تجارية.