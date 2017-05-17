اندلاع النيران في 4 منازل بالشرقية سبب ارتفاع درجات الحرارة

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أخبار في أمريكا.. لا أحد يريد تسمية طفله بـ"دونالد"

سيارات زجاجات المياه والهواتف وغيرهما.. أشياء تتحول لمقذوفات قاتلة داخل السيارة

اسلاميات تعرف على حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان

فنون بالصور.. منى عبد الغني تحتفل بزفاف ابنتها

أخبار تحليل - بعد السودان.. مصر الأعلى بين 10 دول في التضخم السنوي خلال أبريل