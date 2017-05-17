محافظ البحيرة: نبذل قصارى جهدنا لإزالة التعديات على أراضي الدولة

البحيرة – أحمد نصرة:

عقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث سبل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وشددت المحافظ، على الانتهاء من حصر جميع أراضي أملاك الدولة المتعدَّى عليها بمدن وقرى المحافظة، على اختلاف تبعيتها " الوحدات المحلية – الري – الآثار – الأوقاف – الزراعة والإصلاح الزراعي – السكة الحديد – الطرق"، للبدء فورًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على تلك الأراضي، أيًّا كانت الولاية عليها، بالتنسيق بين تلك الجهات المعنية والشرطة والقوات المسلحة، لردع المخالفين.

كما وجّهت بعمل تقرير يومي بحالات الإزالات التي يجري تنفيذها، وبرنامج زمني للانتهاء من جميع التعديات خلال الفترة المحددة، مع تكليف الوحدات المحلية والجهات المعنية بتجهيز جميع المعدات في حملات الإزالة، وأشارت إلى أن الإزالة ستشمل استرداد الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بالجدية في تقنين أوضاعهم خلال الفترة الماضية.

حضر الاجتماع اللواء مجدي عناني، واللواء جمال متولي، مساعد مدير الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة وممثلي المنطقة الشمالية العسكرية، والري والصرف، والزراعة، والإصلاح الزراعي، وحماية الأراضي، ومديري إدارات الأملاك، والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.