السيسي يستقبل العاهل الأردني بمطار القاهرة.. ومراسم رسمية بـ"الاتحادية"

كتب – عبد الله قدري:

استقبل الرئيبس عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مطار القاهرة الدولي.

ويهدف اللقاء إلى بحث ودعم التعاون بين الجانبين، وتنسيق المواقف بشأن تطورات المنطقة خاصة في دول سوريا واليمن وليبيا، وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية في الرياض الأسبوع المقبل.

ووصل العاهل الأردني برفقة الرئيس السيسي، إلى قصر الاتحادية، وتم إجراء مراسم استقبال رسمية للمك عبدالله، كما تم إطلاق 21 طلقة فور وصوله مقر رئاسة الجمهورية.