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وزير الزراعة يقرر إزالة التعديات على أراضي الدولة بالمغرة والعجمي

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وزير الزراعة يقرر إزالة التعديات على أراضي الدولة بالمغرة والعجمي وزير الزراعة يقرر إزالة التعديات على أراضي الدولة بالمغرة والعجمي

مصراوي Masrawy

عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب - أحمد مسعد:
قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة، بمنطقتي المغرة بمطروح، والعجمي بالإسكندرية.

وأصدر وزير الزراعة قرارا وزاريا ينص على إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي الخاصة بالإصلاح الزراعي بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، نظرا لكونها مناطق تم التعدي عليها دون زراعتها.

كما أصدر الوزير قرارا وزاريا بإزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي الخاصة بمنطقة المغرة بمحافظة مطروح، وهي أيضا مناطق لم يتم استزراعها.

ونص القراران الوزاريان على الاستعانة بالجهات الأمنية في تنفيذ تلك الإزالات.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي في إطار تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بإزالة كافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة، وخاصة المساحات غير المستزرعة، وذلك حفاظا على هيبة الدولة، وتأمين غذاء المصريين، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين كافة أجهزة الدولة المعنية والقوات المسلحة المصرية، لتنفيذ تلك التكليفات، ويجري حاليا حصر كافة المساحات والأراضي المتعدى عليها، ووضع اليد كذلك غير المستزرعة.

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