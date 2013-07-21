الفول السودانى والمسطردة والبيض تزيد الحساسية لدى الأطفال

هناك بعض أنواع الأطعمة التى تصيب الأطفال بحساسية الطعام، يقول د.مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة - استشارى الأطفال - زميل معهد الطفولة - جامعة عين شمس، منها التالى: ‏

- حساسية الفول السودانى: ازدادت مؤخراً لانتشار مشتقات الفول السودانى فى الأغذية الصناعية، حيث أصبح عدد المصابين بحساسية الفول السودانى 40% حساسية صدرية، 50% حساسية باللمس، 90% لديهم أعراض حساسية جلدية بعد 30دقيقة من تناول الفول السوداني.

- حساسية اللبن: هو أكثر الأطعمة إحداثاً للحساسية فهو يحتوى على 25 نوع من البروتينات التى تسبب الحساسية.

- حساسية البيض: حيث إنه السبب فى إصابة 75 % من إكزيما الأطفال، حيث إن هناك العديد من الصناعات الخفية التى يدخل فى صنعها البيض منها: بعض الأدوية كالملينات، صنع الماكياج، والحفظ بعض الأغذية من التلف، صنع المكرونة.

- حساسية المسطردة (الخردل أحد التوابل المشهورة): وهو إحد المسببات الجديدة لحساسية الأنف، حيث يدخل الخردل فى عمل اللاصقات الجلدية الموضعية لعلاج الروماتزم.

وأشار بدران إلى أن حساسية الطعام فى الطفولة تعنى استعداد عالى للإصابة بحساسية فى الجهاز التنفسى، فيما بعد خاصة مع البيض، اللبن، فول الصويا، الأسماك، المكسرات.