أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الفول السودانى والمسطردة والبيض تزيد الحساسية لدى الأطفال

Google+ Print
الفول السودانى والمسطردة والبيض تزيد الحساسية لدى الأطفال الفول السودانى والمسطردة والبيض تزيد الحساسية لدى الأطفال

هناك بعض أنواع الأطعمة التى تصيب الأطفال بحساسية الطعام، يقول د.مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة - استشارى الأطفال - زميل معهد الطفولة - جامعة عين شمس، منها التالى: ‏

- حساسية الفول السودانى: ازدادت مؤخراً لانتشار مشتقات الفول السودانى فى الأغذية الصناعية، حيث أصبح عدد المصابين بحساسية الفول السودانى 40% حساسية صدرية، 50% حساسية باللمس، 90% لديهم أعراض حساسية جلدية بعد 30دقيقة من تناول الفول السوداني.

- حساسية اللبن: هو أكثر الأطعمة إحداثاً للحساسية فهو يحتوى على 25 نوع من البروتينات التى تسبب الحساسية.

- حساسية البيض: حيث إنه السبب فى إصابة 75 % من إكزيما الأطفال، حيث إن هناك العديد من الصناعات الخفية التى يدخل فى صنعها البيض منها: بعض الأدوية كالملينات، صنع الماكياج، والحفظ بعض الأغذية من التلف، صنع المكرونة.

- حساسية المسطردة (الخردل أحد التوابل المشهورة): وهو إحد المسببات الجديدة لحساسية الأنف، حيث يدخل الخردل فى عمل اللاصقات الجلدية الموضعية لعلاج الروماتزم.

وأشار بدران إلى أن حساسية الطعام فى الطفولة تعنى استعداد عالى للإصابة بحساسية فى الجهاز التنفسى، فيما بعد خاصة مع البيض، اللبن، فول الصويا، الأسماك، المكسرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365