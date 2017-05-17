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بسبب "الميراث".. مسجل خطل ينهى حياة شقيقه ويعتدى على أخيه بالمطرية

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بسبب "الميراث".. مسجل خطل ينهى حياة شقيقه ويعتدى على أخيه بالمطرية بسبب "الميراث".. مسجل خطل ينهى حياة شقيقه ويعتدى على أخيه بالمطرية

مصراوي Masrawy

مسجل خطل ينهى حياة شقيقه

كتب -صابر المحلاوي:
أمرت نيابة المطرية، برئاسة المستشار برئاسة المستشار شريف مختار، بسرعة تحريات رجال المباحث حول مصرع شاب على يد شقيقه بسبب الميراث، للوقوف على ملابسات الحادث.
كما أمرت النيابة بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.
كشفت تحقيقات النيابة، أن " سامح. أ"، مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة، وأن المجني عليه شقيقه الأصغر، ونشبت بينهما خلافات بسبب رفض اسرته اعطائه ميراثه الشرعي بعد وفاة ابيه.
واعترف المتهم خلال التحقيقات، انه من 10 سنوات يسعى للحصول على ميراثه بكافة السبل المشروعة إلا أن اخيه الاصغر وشقيقه له أخر، رفضا اعطائه حقه، وعلى إثر ذلك نشبت بينهما مشاجرة ليلة وقوع الحادث، بعد أن تطور الأمر وقام اشقائه بطرده من منزل ابيه، فاستشاط غضبا وانهال على شقيقه "محمد" بسلاح ابيض حتى لفظ انفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتعدى على شقيقه الأخر مما أحدث اليه اصابات بالغة في جسده.
وعلى ذلك أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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